Il Signore degli Anelli: Orlando Bloom festeggia con l’ex compagnia

Il Signore degli Anelli viene da molti considerata come la “trilogia”: di certo non la prima, ma forse la sola ad aver mantenuto nei tre film un rigore e una compattezza unici nel loro genere. L’ultima pellicola, Il ritorno del re, è il solo film insieme a Ben-Hur e Titanic ad essersi aggiudicato ben 11 Oscar. La nostalgia non è mai troppa quando ci troviamo di fronte i membri della compagnia dell’anello. L’attore Orlando Bloom, infatti, ha ben pensato di riunire parte del cast: Elijah Wood, Dominic Monaghan, Billy Boyd e Viggo Mortensen per trascorrere una serata sotto la bandiera della Terra di Mezzo. Sia Bloom che Monaghan hanno poi postato sul proprio account Instagram alcune foto e un divertentissimo video che li vede combattere contro un troll di montagna (celebre sequenza nella città sotterranea di Moria, dimora dei Nani).

Fonte: Just Jared