Il Trono di Spade 7: Kit Harington sulla tensione tra Jon e Sansa

La scorsa stagione de Il Trono di Spade si è conclusa con Jon Snow che veniva proclamato Re del Nord, dopo aver rivendicato Grande Inverno dal barbarico Ramsay Bolton. Nonostante ciò, Ditocorto, immediatamente, ha iniziato a mettere nella testa di Sansa strane idee, insinuandole dei dubbi sulla buona fede del fratello. In base a quanto detto da Petyr Baelish, Sansa si è convinta più che mai a scendere in campo per ottenere il controllo di Grande Inverno, in quanto legittima erede al trono di Casa Stark.

In una nuova intervista con Entertainment Weekly, Kit Harington ha parlato di come si svilupperà la tensione tra Jon Snow e Sansa Stark nel corso della settima stagione dello show:

“Si percepisce già una certa tensione tra i due fin dalla prima scena. Ci sono gli stessi problemi – lei mette in dubbio le sue decisioni e i suoi ordini; mentre lui non le dà retta. Vedremo come andrà a finire e quanto in là si spingerà questa sorta di rivalità. Si tratta del potere di due persone che entra letteralmente in conflitto“.

L’attore ha anche parlato della sua esperienza nell’interpretare un Jon Snow più sicuro di sé (sembra esser finita l’era del ‘You know nothing, Jon Snow ‘):

“È un bel cambiamento per me in questa stagione. Jon parla indubbiamente di più del solito, ed è in generale più sicuro di sé. Non sa solo quello che deve fare, ma è comunque più sicuro di ciò che dice, mentre prima c’erano solo paura e dubbi. Sarà anche più felice, non ci saranno i soliti grugniti tipici di Jon“.

In realtà Jon ha sempre considerato Sansa la legittima erede al trono, e per tale motivo alla fine della sesta stagione le consigliò di guidare l’esercito radunato insieme, prima che lei insistesse che fosse il fratellastro a prenderne il comando. In tal caso sarebbe abbastanza crudele da parte di Sansa tradire Jon, come invece ha consigliato di fare Ditocorto.

Il Trono di Spade tornerà con la sua settima stagione a partire dal 16 Luglio su HBO.

FONTE: Entertainment Weekly