Ill Behaviour: la recensione del pilot con Lizzy Caplan

Deciso a curarsi il cancro con metodi omeopatici, un uomo viene rapito dai suoi migliori amici e sottoposto a chemioterapia forzata. Questa, in breve è la trama di Ill Behaviour, miniserie britannica targata BBC andata in onda l’estate scorsa. Una grande idea, sulla carta. Di certo è quel che deve aver pensato l’autore Sam Bain, già fra gli sceneggiatori di Peep Show. Purtroppo però un’idea originale non è necessariamente una buona idea. Andiamo con ordine. Spesso la malattia in tv è uno stratagemma strappalacrime, un colpo di scena poco fantasioso per uscire da un vicolo cieco di trama; una cosa fin troppo vista, perciò è encomiabile il tentativo di utilizzare un linfoma di Hodgkin come fulcro narrativo: il tumore non è più un diversivo, è il tema portante della storia. In più parliamo di una commedia. Non si può fare a meno di apprezzare qualcuno che vuole far ridere con un argomento tanto delicato. Poi però bisogna riuscirci, a far ridere: ed è qui che sorge il problema.

La situazione, di per sé, strappa qualche risata a denti stretti. Charlie, ovvero il malato interpretato dal Tom Riley protagonista di Da Vinci’s Demons, ci viene presentato come una persona ragionevole ed equilibrata che pone rimedio alle intemperanze dell’amico Joel (Chris Geere), affetto da sindrome di Peter Pan, pieno di soldi e incapace di avere una relazione stabile. I ruoli si capovolgono quando è Charlie a comportarsi in modo folle, preferendo clisteri di estratti vegetali a cure di comprovata efficacia scientifica. Che Charlie venga segregato in una casa di campagna, e curato contro la sua volontà, è oggettivamente buffo. Peccato che per arrivare al dunque, il sequestro vero e proprio, ci si metta metà del primo episodio. E ancora peggio è il fatto che delle sorti di Charlie non è che ci importi granché. Charlie è, oggettivamente, un imbecille, e non di quelli amabili. Non c’è un solo elemento del suo carattere che ci faccia provare empatia nei suoi confronti. E lo stesso si ripete con tutti i personaggi! Joel, fra tutti, risulta particolarmente molesto. Lo vediamo per la prima volta mentre, seduto in mutande sul cornicione di un palazzo, butta al vento centinaia di sterline, sconvolto per il recente divorzio. La mancanza di una vita propria è ciò che lo spinge a ideare il folle piano per “salvare” Charlie da sé stesso, coinvolgendo anche l’amica Tess (Jessica Regan), frustrata autrice di pornografia robotica. E qui si accende in chi guarda una scintilla di interesse. Tess rappresenta spesso la voce della ragione, ed è di gran lunga la più divertente del trio di amici. A conferma che il cast femminile è la migliore risorsa di questa serie, spicca infine Lizzy Caplan (Masters of Sex) nei panni di Nadia, un’oncologa ninfomane con problemi di dipendenza da alcol e droghe. Classico ruolo alla Lizzy Caplan, una donna amorale, cinica e disincantata, che si esprime esclusivamente attraverso battute taglienti. Ѐ una parte che le riesce molto bene, fin troppo, al punto da diventare una macchietta.

C’è poi l’ostacolo più grosso di tutti: fare del cancro il centro del racconto è una scommessa, un’arma a doppio taglio. Che colpisca l’attenzione è indubbio; il problema è che per molti, come per chi scrive, la colpirà in negativo. Chiunque abbia avuto minimamente a che fare con la malattia troverà molto difficile apprezzare questo tipo di comicità. Non si tratta neanche di humour nero propriamente detto. Parliamo del fatto che davanti a sangue che zampilla per una cannula mal inserita, o ad analoghi “sketch” basati sull’inesperienza dei protagonisti che si improvvisano medici, molti distoglieranno lo sguardo. E cambieranno canale.