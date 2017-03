Imaginary Mary: la recensione della nuova serie ABC con Jenna Elfman

Sono anni che i fan di Jenna Elfman, star di Dharma & Greg, aspettano un suo ritorno in grande stile nel mondo della situation comedy; e sembrava che Imaginary Mary, la sitcom fantasy che ha debuttato ieri sera sulla ABC, fosse l’occasione tanto attesa. A giudicare dai venti minuti del pilot, però, le speranze dei fan sono destinate a essere deluse.

La protagonista della serie è Alice (Jenna Elfman), una PR di successo che da alcuni mesi ha una relazione con Ben (Stephen Schneider), padre single di tre ragazzi. Nonostante Alice sia terrorizzata dall’impegno familiare e dai bambini, si decide a fare la conoscenza dei figli di Ben: il maggiore, Andy (Nicholas Coombe), è afflitto da ansia sociale, l’adolescente Dora (Matreya Scarrwener) è una nerd scontrosa mentre la minore, Bunny (Erica Tremblay), è una piccola filosofa.

Prevedibilmente, dato che si tratta di tre piccoli mostri, il primo incontro è un completo disastro e a complicare le cose si aggiunge la comparsa di Mary, una sorta di incrocio fra un kiwi e l’uomo marshmallow di Ghostbusters, che solo Alice può vedere. Si tratta infatti dell’amica immaginaria che aveva creato all’età di sei anni quando, da bimba trascurata durante il naufragio del matrimonio dei genitori, aveva promesso a sé stessa di non trovarsi mai in una situazione simile. La possibilità di entrare a far parte della famiglia di Ben ha provocato, a distanza di molti anni, il ritorno di Mary, che dà voce alle ansie e ai pensieri più inappropriati di Alice.

Tutto questo potrebbe essere ottimo materiale da sitcom, ma ci sono vari motivi per cui Imaginary Mary non funziona. Il problema più evidente è il personaggio che dà nome alla serie: carino da vedere, ma fastidiosissimo da stare a sentire mentre blatera a ruota libera per tutto il tempo, snocciolando battute datate e per nulla divertenti. Che la cultura pop di Mary sia vintage (come indicano vari riferimenti alla Macarena) è comprensibile, dopotutto è stata nel subconscio di Alice per almeno vent’anni, ma il risultato è tristemente poco comico. La pochezza del mostriciattolo doppiato da Rachel Dratch (Saturday Night Live, 30Rock) vanifica gli sforzi della Elfman, che invece si muove con molta disinvoltura nei panni di Alice e porta una ventata di freschezza e comicità nel personaggio, alquanto inflazionato, della donna in carriera che ha paura dei legami emotivi. Invece, per quanto riguarda i personaggi di Ben e marmocchi, regnano desolazione di casting e povertà di scrittura: non si capisce per quale motivo la brillante Alice sia finita con un simile spinacio bollito privo di una seria caratterizzazione, né, a maggior ragione, perché dovrebbe tollerarne la stereotipata e insopportabile progenie.

Può darsi che la puntata pilota sia fuorviante e che in seguito la serie si risollevi; certo è che per una sitcom è parecchio grave non riuscire a strappare una singola risata in un intero episodio.