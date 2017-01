Imperial Dreams: il trailer del film Netflix con John Boyega

Dopo essere stato presentato al Sundance del 2014, il dramma Imperial Dreams sarà distribuito da Netflix il 3 Febbraio. Con l’avvicinarsi del rilascio, la piattaforma digitale ha diffuso il primo trailer del film, diretto e sceneggiato da Malik Booth, con John Boyega. L’attore che ha raggiunto la fama con Star Wars: Il Risveglio della Forza, interpreterà Bambi, un ragazzo di vent’anni che, uscito di prigione dopo ventotto mesi, si ritroverà alle prese con la vita nel ghetto di Watts, Los Angeles, e con la voglia di dare un futuro migliore al figlio.

Dal trailer, sembra che la pellicola si focalizzerà non solo sul dramma familiare del giovane, ma anche sul modo in cui gli ex detenuti vengono reintrodotti nella società.

Sinossi Ufficiale: “Bambi ( John Boyega) vuole iniziare la sua carriera come ogni giovane scrittore vorrebbe. Ma per Bambi la normalità è un dilemma. “Normale” significa tornare a Watts, Los Angeles, dopo ventotto mesi in prigione, per trovare il suo giovane figlio giocare vicino alla sua nonna strafatto. È normale per il patriarca della famiglia offrire a Bambi pillole, pistole e un lavoro nel traffico della droga come un modo per dargli il benvenuto. Per Bambini e suo figlio, una normale visita del cugino significa dovergli estrarre una pistola dal suo braccio. Bambi si relazione a questa surreale normalità del ghetto con calma e compostezza, ma sa che questa quotidianità non potrà durare a lungo.”