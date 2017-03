Indiana Jones 5: ecco quando uscirà

La Walt Disney Picture ha finalmente ufficializzato la data di rilascio di Indiana Jones 5. Sarà il 19 Luglio 2019 che potremo vedere al cinema le nuove avventure dell’esploratore più celebre del cinema. Più di due anni quindi prima che Steven Spielberg ritorni alla sua vecchia creatura e con lui il suo protagonista Harrison Ford. Ci si aspettava che un’uscita più vicina ma sia attore che regista sono impegnati nella realizzazione di altri progetti.

Nell’annunciare la release Alarn Horn, presidente dei Walt Disney Studios, ha dichiarato: ““Indiana Jones è uno dei più grandi eroi nella storia del cinema, per questo non vediamo l’ora di riportarlo sul grande schermo nel 2019. È raro trovare una combinazione così perfetta tra regista, produttori, attore e personaggio, non potremmo essere più eccitati di imbarcarci in questa avventura con Harrison e Steven.”