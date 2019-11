Industria del mercato dell’olio di palma : un recente rapporto di ricerca per condividere approfondimenti e dinamiche del mercato

Polaris Market Research cerca continuamente di fornire analisi di qualità e studi di stima del mercato ai propri clienti. Il nuovo rapporto sull’analisi del mercato dell’olio di palma 2019 , dimensioni, quota, crescita, tendenze e previsioni, si concentra sulle esigenze di ricerca dei clienti e cerca di fornire dettagli approfonditi sulle tendenze del mercato.

Il rapporto descrive e mette in evidenza le dinamiche generali del mercato, quali critiche per le tendenze del mercato aziendale, crescita saggia della regione, benchmarking della concorrenza e altri importanti fattori che potrebbero influenzare il mercato dell’olio di palma nel prossimo futuro. L’ampio elenco di tabelle e cifre si concentra su dimensioni del mercato, stime, tassi di crescita annuali in termini di CAGR, informazioni sul volume e sul valore, analisi delle quote di mercato e delle classifiche e analisi di Porters e PESTEL. L’analisi regionale fornisce approfondimenti dettagliati sull’andamento del mercato nei diversi paesi principali in tutto il mondo e in Europa. La sezione del panorama competitivo si concentra sui principali attori del mercato, sulla loro analisi finanziaria e su altre iniziative strategiche da loro intraprese per mantenere la loro posizione sul mercato.

Alcune delle principali aziende incluse nel profilo di questo studio includono Wilmar International, Univanich Palm Oil Public Company Limited, United Palm Oil Industry Public Company Limited, Sime Darby Plantations, Siat Group of Companies, PT Indofood Sukses Makmur Tbk , PT Astra Agro Lestari Tbk , Musim Mas Group, MM VitaOils Sdn Bhd ,, Kuala Lumpur Kepong Berhad , Kempas Commible Oil Sendirian Berhad , IOI Group, Intercontinental Specialty Fats, Golden Agri Resources Ltd, Genting Plantations, Fuji Vegetable Oils Inc, Dekel Oil, Carotino Group, California Oil Corp , Boustead Group, Alami Group e ADM.

Punti salienti importanti dei segmenti di mercato

Il significativo aumento della produzione del prodotto è stato principalmente influenzato dalla continua espansione globale delle aree piantate di palma da olio. Il fatto è diventato più evidente quando la palma da olio è stata descritta e considerata come un raccolto socio-economico cruciale nella maggior parte dei suoi paesi produttori. Il crescente mercato del prodotto nell’industria mondiale degli oli e dei grassi è stato realizzato sfruttando i suoi vantaggi tecno-economici rispetto agli altri oli vegetali insieme ad alcuni altri sviluppi in materia di ambiente, salute e sicurezza dell’approvvigionamento a livello globale. Questi fattori positivi e gli sviluppi associati al prodotto continueranno a influenzare il suo ruolo dominante a livello globale nella domanda di grassi e oli e nell’equazione dell’offerta.

L’Asia del Pacifico è il principale mercato regionale dell’olio di palma in termini di consumo e produzione di olio di palma. L’Indonesia e la Malesia sono i principali produttori mondiali di olio di palma. La coltivazione del mercato indonesiano dell’olio di palma si è notevolmente ampliata grazie all’incoraggiamento dei piani di investimenti esteri del governo indonesiano. Il commercio, insieme alla liberalizzazione economica, nonché la deregolamentazione della politica e la de-burocratizzazione hanno creato un clima attraente per gli investimenti.

In Malesia, il mercato dell’olio di palma è ben sviluppato e un mercato diversificato. A parte i settori dei piccoli proprietari e delle piantagioni, il settore della trasformazione è consolidato, che comprende i sottosettori di raffinazione, fresatura, frantumazione e anche oleochimici. La domanda regionale di olio di palma incontra una piccola parte della produzione di questi due paesi e il resto viene esportato negli Stati Uniti e in Europa.

