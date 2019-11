ingredienti dell’aroma Mercato degli Ultime opportunità 2019 | Symrise AG, Takasago International Corporation, Mane SA, Robertet Group

Dimensione del mercato – 2,57 miliardi di dollari nel 2018, crescita del mercato – CAGR del 4,2%, tendenze del mercato – Aumento della domanda di cosmetici e articoli da toeletta nel mercato degli ingredienti aromatici.

L’ultimo rapporto di market intelligence sul mercato di Aroma Ingredients fornisce stime di mercato tratte da un’analisi dettagliata dei dati storici e delle tendenze del mercato acquisite applicando metodologie di ricerca primaria e secondaria. Il rapporto prende in considerazione gli anni 2016 e 2017 per raccogliere le informazioni pertinenti del settore, tenendo al contempo il 2018 come anno base e prevede la crescita del mercato nel periodo di previsione dal 2019 al 2026. Questo rapporto di ricerca intende aiutare sia le aziende che i dirigenti formulazione di strategie commerciali favorevoli.

I protagonisti del mercato globale degli ingredientisono aromaticiInternational Flavours & Fragrances Inc., Symrise AG, Takasago International Corporation, Mane SA, Robertet Group, Sensient Technologies Corporation, T. Hasegawa Co., Ltd., Frutarom Industries Ltd., Givaudan e Bell Aromi e fragranze.

Scopo della relazione:

lo studio fa luce sulle tendenze del mercato osservate nei dati storici e intraprende un’ispezione approfondita del settore per generare preziose informazioni e progressi che deve essere previsto negli anni previsti. Il rapporto valuta anche le iniziative strategiche da parte delle aziende, comprese le iniziative strategiche e la posizione finanziaria, per tracciare un accurato panorama dei fornitori. Il rapporto classifica inoltre il mercato sulla base di approfondimenti e tendenze degli utenti finali, catena del valore, dinamica della domanda e dell’offerta e importazione ed esportazione, tra gli altri, per fornire una visione definitiva del settore.

Ai fini della presente relazione, Rapporti e dati hanno segmentato il mercato globale degli ingredienti aromatici sulla base del tipo di fragranze, composti chimici, tipo, applicazioni e regione :

Tipo di Fragrances Outlook (Volume: Tonnellate Kilo; Entrate: miliardi di dollari; 2016-2026)

floreale

Woody

Citrus

Fruttato

muschiato

mentolo

piccanti

Oceanic

salate

Altri

composti chimici di Outlook (Volume: Tonnellate Kilo; Entrate: miliardi di dollari; 2016-2026)

Esteri

terpeni

alcoli

Aldeidi

Chetoni

lattoni

aromatici

Altro

tipo di Outlook (Volume: Tonnellate Kilo; Entrate: miliardi di dollari; 2016-2026)

Ingredienti naturali

ingredienti sintetici

applicazioni Outlook (Volume: Tonnellate Kilo; Entrate: miliardi di dollari; 2016-2026)

Cosmetics & Toiletries

interni di utilizzo Prodotti

Cibi e bevande

Uso medico

Altro

Prospettive regionali (Volume: Chilogrammi; Entrate: miliardi di dollari; 2016-2026)

Nord America Stati Uniti

Europa Regno Unito Francia

Asia Pacifico Cina India Giappone

MEA

America Latina Brasile



Al fine di fornire una comprensione più profonda e del mercato, il rapporto esamina anche l’inclinazione dei consumatori, il cambiamento delle preferenze dei consumatori e l’aumento dei livelli di reddito disponibile e, soprattutto, l’impatto di questi fattori sul settore globale. Il lettore può anche sfruttare la stima del mercato derivata attraverso approcci top-down e bottom-up.

Il rapporto di ricerca risponde alle seguenti domande chiave:

Qual è il tasso di crescita del mercato durante il periodo di previsione tra il 2019 e il 2026?

Quali sono i driver e le restrizioni cruciali che avranno un impatto sul mercato degli ingredienti aromatici in futuro?

Qual è la dimensione del mercato e la quota ipotizzata nel periodo di previsione?

Chi sono i principali attori del settore e quali strategie esecutive utilizzeranno che possono avere un impatto sostanziale sulla crescita del mercato degli ingredienti aromatici a livello globale?

Quali sono le tendenze più notevoli osservate nei dati storici che possono influenzare il CAGR del mercato degli ingredienti aromatici?

Quali sono le previsioni per l’industria degli ingredienti aromatici nel periodo di previsione in base all’analisi dettagliata dei suoi aspetti critici?

Ci sono 11 capitoli che descrivono lo sviluppo del mercato globale degli ingredienti aromatici.

Il capitolo 1 tratta dell’introduzione del mercato degli ingredienti aromatici, dell’ambito del prodotto, della panoramica del mercato, delle opportunità di mercato, delle sfide del mercato e dei driver di mercato;

Il capitolo 2 parla dei migliori venditori, con un’analisi approfondita delle loro strategie di vendita, entrate e prezzi per la durata 2016 e 2017;

Il capitolo 3 mostra la natura competitiva del mercato discutendo la concorrenza tra i migliori venditori del settore. Analizza il mercato utilizzando i dati relativi a vendite, ricavi e quote di mercato per il 2016 e il 2017;

Il capitolo 4 mostra il mercato globale per regioni e le dimensioni proporzionali di ciascuna regione di mercato in base alle vendite, ai ricavi e alla quota di mercato degli ingredienti aromatici, per il periodo 2012-2017;

Continua…