Inner City: Colin Farrell reciterà insieme a Denzel Washington

Colin Farell, stando ai recenti rumors, sarebbe molto vicino a recitare insieme a Denzel Washington nel thriller legale Inner City, che sarà diretto da Dan Gilroy. Il regista originario di Santa Monica, dopo il successo di critica e pubblico per lo Lo sciacallo – The Nightcrawler si prepara a tornare dietro la macchina da presa e questa volta si occuperà pure di scrivere il soggetto del suo secondo film.

La trama di Inner Cty racconta le vicende di un avvocato di Los Angeles (Denzel Washington) che, dopo la morte del suo mentore, viene avvicinato da un collega senza scrupoli (Colin Farrell) che ha bisogno del suo aiuto.

Farrel pare sia molto vicino ad accettare il ruolo e persone accanto all’attore parlano di un Colin entusiasta di poter recitare al fianco del navigato Washington, fresco vincitore del premio come miglior attore protagonista nell’ultima edizione dei Sag Awards per Fences – Barriere, con cui ha ottenuto pure la sua settima candidatura all’Oscar.

