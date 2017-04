Invincible: Seth Rogen e Evan Goldberg registi del film tratto dai fumetti di Kirkman

Seth Rogen e Evan Goldberg sono pronti a tornare e dirigeranno il film Invincible, tratto dai fumetti di Robert Kirkman.

L’attore, sceneggiatore e regista e il suo complice tornano a fare incursione nel mondo dei fumetti, dopo The Green Hornet e Il Preacher in Tv, scriveranno, produrranno e dirigeranno per la Universal: Invincible, adattamento del comic book scritto da Robert Kirkman, celebrato autore di The Walking Dead e del recente Outcast.

Per chi non conoscesse la trama del comic book eccovi la sinossi ufficiale:

”Mark Grayson è un normale studente liceale con un lavoro part-time e una vita del tutto normale, tranne che per il fatto che suo padre Nolan è il supereroe Omni-Man, il più potente sulla Terra. All’età di 17 anni, Mark inizia a mostrare l’insorgere di super poteri, derivanti dal fatto che il padre appartiene alla razza dei Vitrumite, che, secondo Nolan, hanno dato inizio nella galassia a una missione di bontà e illuminazione. Nei panni di Invincible, Mark inizia a lavorare da supereroe, col padre che gli fa da mentore, e a incontrare altri eroi. Occasionalmente lavora con un team di supereroi chiamati il Teen Team (Robot, Rex Plode, Dupli-Kate e Atom Eve) e scopre così che il suo professore di fisica sta trasformando i suoi studenti in bombe umane. Riesce a fermarlo con l’aiuto dell’eroina, Atom Eve. Sventa anche un piano dei gemelli Mauler per creare un esercito di robot. Nel frattempo Omni-Man viene rapito dagli alieni e portato in un’altra dimensione. Torna dopo pochi giorni, che per lui sono stati otto mesi”

Con una trama così bizzarra e interessante non vediamo l’ora di vedere all’opera il pazzo duo Rogen e Goldberg, vi terremo costantemente aggiornati sugli sviluppi della pellicola.

Fonte: ComicBookMovie