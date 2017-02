Iron First: primo trailer della nuova serie Netflix

Il 17 Marzo arriverà su Netflix una nuova serie originale. Si tratta di Iron First, prodotto targato Marvel che si unirà all’universo condiviso già creato con Daredevil, Jessica Jones e Luke Cage. In questa nuova serie il protagonista sarà Danny Rand, un miliardario trasformatosi in un monaco buddista ed esperto di arti marziali, che si ritrova a combattere contro i criminali e i corrotti di New York attraverso la sua incredibile padronanza del kung-fu e la capacità di evocare la straordinaria potenza del Pugno d’Acciaio di Iron Fist. Ad interpretare il supereroe sarà Finn Jones già visto in Il Trono di Spade. Di seguito potrete vedere il primo trailer della serie, in versione originale e doppiata in italiano.