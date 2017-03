Iron Fist: la recensione della serie Netflix

L’approdo di Marvel’s Iron Fist su Netflix, quattro giorni fa, è stato accolto da un bel po’ di critiche e commenti negativi, com’era prevedibile. Già prima del suo debutto, infatti, la serie, che assieme a Daredevil, Jessica Jones e Luke Cage va a inserirsi nel Marvel Cinematic Universe come quarta e ultima parte del futuro crossover The Defenders, aveva sollevato parecchio scetticismo e una buona dose di pregiudizi. Tralasciando la controversia, priva di fondamento, sul presunto whitewashing nella scelta del protagonista (il Finn Jones di Il Trono di Spade), si può comprendere come una storia così diversa da quelle degli altri Difensori della Marvel, con un’importante componente di misticismo orientale, abbia fatto storcere il naso a molti. Evidentemente non si è tenuto conto del successo al cinema di Doctor Strange, che invece ha molti punti in comune con Iron Fist.

Tanto per cominciare si tratta, a differenza delle serie che l’hanno preceduta, di una classica origin story: il protagonista, anche se convinto di avere una vocazione, non ha ancora trovato la sua vera strada. Danny Rand (Jones), giovane rampollo di una compagnia multimiliardaria, è appena tornato a New York dopo essere stato dato per morto per quindici anni. Quando cerca di farsi riconoscere dagli amici d’infanzia Ward e Joy Meachum (rispettivamente Tom Pelphrey e Jessica Stroup), inizialmente non viene creduto; l’unico aiuto di cui dispone è quello di Colleen Wing (Jessica Henwick), una poco socievole insegnante di kung fu. Già in questo esordio si nota una fondamentale caratteristica di Iron Fist: la sua storia non è radicata nel tessuto urbano come quella del Diavolo di Hell’s Kitchen o di Luke Cage nella sua Harlem, qui si parla di un outsider, un ragazzo ingenuo e ottimista che in un attimo si ritrova masticato e risputato dalle fauci d’acciaio della Grande Mela.

Ma Danny non si perde d’animo. Man mano che la storia progredisce vediamo come, recuperato il suo ruolo nella società dei defunti genitori, la scopre corrotta dalla Mano, antica e misteriosa organizzazione criminale che ha giurato di sconfiggere nel corso degli anni in cui era disperso: si trovava infatti a K’un L’un, sull’Himalaya, intento ad addestrarsi fino a diventare Iron Fist, un’invincibile arma umana. Il problema è che, per utilizzare alla perfezione il suo superpotere, Danny deve saper controllare le proprie emozioni; cosa difficile per qualcuno che ha visto morire i propri genitori davanti ai suoi occhi, è passato dalla quiete di un monastero al caos di New York e si ritrova invischiato nelle dinamiche familiari dei Meachum. Infatti, il padre di Ward e Joy, Harold (David Wenham), come lui dato per morto e come lui segretamente ancora in vita, è sotto l’influenza della Mano e usa i suoi figli per continuare a controllare la multinazionale Rand e la sorte di Danny.

La lotta di Danny, alias Iron Fist, per conquistarsi un posto nella città che una volta era casa sua e per distruggere la Mano, incontra molte difficoltà, si svolge lentamente e spesso in modo caotico. Non si può negare: Iron Fist è una serie lenta, soprattutto nella prima metà. Non c’è un antagonista principale vero e proprio, e questo priva la storia di una direzione definita, soprattutto perché risente del confronto con i villain di Jessica Jones e Daredavil, ovvero il Kilgrave di David Tennant e l’impareggiabile Wilson Fisk di Vincent D’Onofrio.

Il secondo gruppo di episodi è migliore sotto molti aspetti: entrano in scena Bakuto (Ramon Rodriguez), ambiguo ex maestro di Colleen, e Davos (Sacha Dhawan), amico fraterno di Danny, ma invidioso del suo potere e probabile futuro antagonista. Vengono approfondite le storie di Colleen e dei fratelli Meachum, e si evolve notevolmente il personaggio di Harold, sinistro padre-padrone, con un’apprezzabile riferimento a Frankenstein nel suo rapporto con il figlio Ward. Anche le scene d’azione diventano più godibili, in special modo quelle di Colleen, ma su tutte spicca il divertentissimo combattimento fra Danny e Zhou, il guerriero ubriaco, un must nel genere delle arti marziali. Va fatto notare, fra l’altro, che si tratta di scene di lotta in cui quanto si perde in spettacolarità lo si guadagna in realismo: per quanto siano acrobatiche, non raggiungono mai i livelli di inverosimiglianza che spesso caratterizzano i film sulle arti marziali.

La presenza di Claire Temple (Rosario Dawson), ricorrente in tutte le serie dei Difensori e normalmente molto apprezzata, stavolta si rivela eccessiva: per quanto si tratti di un ottimo personaggio e funzioni alla perfezione nel suo ruolo di “grillo parlante” e nel legare fra loro le varie storie, viene da chiedersi come sia possibile che questa donna incontri tutti, ma proprio tutti i supereroi della zona.

In generale, il problema più grosso (o il più grande pregio, dipende dai gusti) della serie è la sua struttura antiquata. Se guardandola a volte ci si annoia, è perché la storia ricorda quelle delle serie animate di supereroi che abbiamo visto da piccoli: i cattivi si susseguono educatamente di puntata in puntata e vengono regolarmente sconfitti, c’è una storia d’amore un po’ prevedibile, ma non sdolcinata, l’eroe è sì tormentato e smarrito, ma non ci viene mai il dubbio che possa fare la scelta sbagliata.

Quest’ultimo aspetto viene parzialmente stemperato, in alcune puntate, dal sospetto che a Danny manchi qualche venerdì. All’inizio, per esempio, finisce ricoverato in un ospedale psichiatrico e viene spontaneo mettere in dubbio ciò che racconta sulla sua permanenza a K’un L’un, visto che i flashback non mostrano quasi nulla del misterioso monastero (cosa abbastanza frustrante). In seguito, quando ormai sappiamo che possiede veramente il potere di Iron Fist, viene ventilata l’ipotesi che tutto ciò che sa sulla Mano sia sbagliato. Ma si tratta sempre di momenti passeggeri, niente a che vedere con, per esempio, il senso di continua incertezza di un’altra serie sui supereroi, Legion.

Finn Jones fa un ottimo lavoro nel rappresentare Danny Rand esattamente come dovrebbe essere: un ragazzino ricco allevato dai monaci, uno spaccone gentile e un po’ infantile, che crede che tutto sia bianco o nero e rimane spiazzato quando scopre che esistono delle vie di mezzo, come la ragazza di cui si innamora o l’amico Ward. Restando in tema di vie di mezzo, è qui che potremmo collocare questa serie: non pessima come molti critici affermano, né spettacolare come la prima stagione di Daredevil, ma semplicemente un prodotto onesto, che probabilmente apprezzeremmo di più se smettessimo di paragonarlo alle altre serie dei Difensori e lo considerassimo, come merita, una buona storia a sé stante, forse un po’ troppo classica di questi tempi. E come le serie anni ’90 a cui somiglia, forse sarebbe stato meglio guardarla poco per volta, evitando l’abbuffata del binge watching a cui Netflix ci ha abituato.