Isle of Dogs: Wes Anderson presenta il suo nuovo film in un video!

A sette anni da Fantastic Mr.Fox, Wes Anderson è tornato a lavorare su un film d’animazione: il progetto è stato presentato dallo stesso regista in questo video. Isle of Dogs, questo il titolo del nuovo lavoro di Anderson, ha visto la partecipazione di Bill Murray, diventato ormai uno dei suoi attori feticcio, Edward Norton, Jeff Goldblum, Bob Balaban, Bryan Cranston e, notizia dell’ultimo minuto, anche Scarlett Johansson, Tilda Swinton e Greta Gerwig.

Nel video il regista racconta che le riprese si stanno svolgendo in Inghilterra, e che la clip serve a promuovere un’iniziativa benefica per la Film Foundation, fondata nel 1990 da Martin Scorsese e rivolta alla conservazione del cinema. Non ci resta che augurarvi buona visione!