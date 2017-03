It, arriva la benedizione di Stephen King

Uscirà nelle sale italiane il prossimo 21 Settembre It, trasposizione cinematografica del celebre romanzo di Stephen King e già soggetto di una mini-serie per la televisione nel 1990. In tanti si sono chiesti se questa operazione rispetterà quella fatta dall’autore nel 1986, ma ora sembra arrivare la benedizione dallo stesso King. Ad annunciarlo è il produttore Seth Grahame-Smith che ha dichiarato:

“Steve mi ha chiesto di farvi sapere che ha assistito ad una proiezione di IT oggi e che potete smetterla di preoccuparvi perché i produttori hanno fatto un lavoro magnifico”.

Aumenta quindi l’attesa di vedere il film al cinema, dal momento che notoriamente il romanziere non è molto favorevole alle trasposizioni delle sue opere. Si ricorda per esempio la celebre controversia su Shining, rovinato secondo lui dal lavoro di Stanley Kubrick. Vedremo dunque se il regista Andy Muschietti e l’attore protagonista Bill Skarsgård avranno saputo veramente fare di meglio.