IT: la recensione del film di Andy Muschietti

Derry sembra essere una tranquilla e amorevole cittadina americana, come se ne trovano tante nel Paese. La sua vita scorre in modo semplice, lineare, fra il lavoro e la scuola, anche se quest’ultima – all’inizio della nostra storia – sta per finire. Davanti a noi, e ai protagonisti del film, vi è un’intera estate, una stagione in cui vivere senza pensieri e giocare fra le strade e i boschi. Peccato che qualcosa arrivi a sconvolgere gli equilibri della cittadina, esattamente come aveva fatto 27 anni prima. Sembra infatti che una maledizione semini morte e terrore con ritmo cadenzato, mai nessuno però è riuscito a capirne i motivi e le origini. Ad essere colpiti sono soprattutto i bambini, i giovanissimi, le creature più fragili fra tutte, più suggestionabili e schiave della paura. Perché IT, il mostro creato dalla mente del maestro dell’horror Stephen King, è proprio questo, un’emanazione cangiante delle nostre peggiori paure, in grado di adattarsi ai nostri incubi più reconditi. Proprio per questo non ha un nome, non ha un volto preciso, è una creatura mutaforma che può essere una, nessuna e centomila. Nella maggior parte dei casi però ama prendere le sembianze di un terrificante clown, uno di quelli che animano le feste di paese o i compleanni, il losco Pennywise, che ad ogni apparizione non perde l’occasione per mostrare la sua ambiguità.

A 27 anni di distanza dal film per la TV diretto da Tommy Lee Wallace, con Tim Curry negli ingombranti panni di Pennywise, Andy Muschietti porta su grande schermo la storia più terrificante, profonda e famosa dello scrittore del Maine. Una di quelle avventure per ragazzi che è in realtà un autentico romanzo di formazione, particolare certo, che fa delle sue sfumature horror il suo valore aggiunto. Questo perché i protagonisti della storia non sono altro che bambini, pre-adolescenti chiamati a sfidare le loro paure, le loro ansie, pronti per affrontare un mondo che vuole soltanto inghiottirli. Dalla realtà, i bulli presenti a scuola, alla finzione, gli incubi volatili di IT, i Losers hanno davanti a loro l’estate più complessa della loro esistenza, durante la quale passeranno dall’essere ragazzini inermi, fragili, a piccoli adulti, più consapevoli e maturi. In questo vi è la chiave dell’intera opera di Stephen King: crescere e maturare insieme ai protagonisti, dalla poltrona del cinema come fra le pagine del romanzo. I Losers, i perdenti della storia, non siamo altro che noi, chiamati a fare un percorso di accettazione della paura insieme a loro.

Grazie a una scrittura bilanciata, e una regia che non risparmia colpi di nessun genere, il nuovo IT degli anni 2000 funziona e spaventa. Allo stesso tempo però fa compiere allo spettatore un viaggio nel proprio inconscio, laddove la paura è lo scoglio primario da superare. Non i mostri fittizi, la morte, lo spavento: tutto esiste dentro di noi, motivo per cui i protagonisti della storia non fanno che ripetere che nulla di quello che vedono è reale. Da spettatori non possiamo che fare altrettanto, in balia della narrazione e delle immagini crude, spesso violente. Guardare IT infatti non è semplice, soprattutto per chi non ama gli horror in generale. C’è da spaventarsi e non poco, inoltre gli effetti visivi hanno fatto un salto enorme in 27 anni (che in ambito tecnologico sono un’eternità). Sarà però come affrontare una seduta di psicoterapia, trovarsi faccia a faccia con i mostri del nostro inconscio (della nostra infanzia e non solo), ci farà uscire dal cinema più consapevoli e fieri di prima. Questo grazie a un’opera che, a modo suo, segnerà un’epoca, seppur con qualche difetto. La scrittura, come la regia, non è sempre perfetta e il linguaggio non ha il guizzo autoriale che ci saremmo aspettati. Nonostante questo è giusto così, IT parla a tutti in modo indistinto, basta ascoltare e affrontare la paura.