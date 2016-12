IT: Pennywise nel nuovo adattamento del romanzo di Stephen King [FOTO]

Il nuovo adattamento, targato New Cinema Line, del celebre romanzo di Stephen King, IT, è attualmente in post-produzione, e il make up artist Tom Woodruff ha diffuso una nuova e terrificante foto di Pennywise sul suo Instagram.

Andy Muschietti (Mama) è il regista della pellicola, che comprende nel cast Bill Skarsgård nei panni di Pennywise, Jaeden Lieberher (Midnight Special) come Bill Denbrough, Finn Wolfhard (Stranger Things) interpreta Richie Tozier, Sophia Lillis nei panni di Beverly Marsh, Jack Dylan Grazer (Tales of Halloween) in quelli di Stan Uris, Wyatt Oleff (Guardiani della Galassia) come Eddie Kaspbrak, Chosen Jacobs (Hawaii Five-0) nelle vesti di Mike Hanlon, e Jeremy Ray Taylor (42) nei panni di Ben Hanscom.

IT si basa sul romanzo di Stephen King, la cui storia ricorda una promessa fatta 28 anni fa, che costringe sette adulti a riunirsi a Derry, nel Maine, luogo in cui, quando erano adolescenti, lottarono contro una creatura che li prese di mira nella cittadina. Non sapendo con sicurezza se il loro club avesse sconfitto la creatura tanti anni fa, i sette promisero di tornare se IT fosse mai riapparso. Ora al posto dei bambini, abbiamo gli adulti, costretti a riportare in vita il ricordo rimosso, combattendo nuovamente contro il noto mostro.

La pellicola probabilmente sarà divisa in due parti: la prima si concentrerà sul gruppo di ragazzini chiamati Losers Club, mentre la seconda parte vedrà le ripercussioni su questi personaggi ormai adulti. La prima parte approderà nelle sale cinematografiche statunitensi l’8 Settembre 2017.

Il remake IT è prodotto da by Dan Lin, Roy Lee, Seth Grahame-Smith e David Katzenberg.

FONTE: Comingsoon.net