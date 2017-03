IT: Pennywise è tornato nel trailer ufficiale del film

È uscito il tanto atteso trailer di IT, film tratto dal romanzo di Stephen King. Pennywise è tornato, e sarà il protagonista dei vostri incubi per le prossime settimane.

IT si basa sul romanzo di Stephen King, la cui storia ricorda una promessa fatta 28 anni fa, che costringe sette adulti a riunirsi a Derry, nel Maine, luogo in cui, quando erano adolescenti, lottarono contro una creatura che li prese di mira nella cittadina. Non sapendo con sicurezza se il loro club avesse sconfitto la creatura tanti anni fa, i sette promisero di tornare se IT fosse mai riapparso. Ora al posto dei bambini, abbiamo gli adulti, costretti a riportare in vita il ricordo rimosso, combattendo nuovamente contro il noto mostro.

La pellicola probabilmente sarà divisa in due parti: la prima si concentrerà sul gruppo di ragazzini chiamati Losers Club, mentre la seconda parte vedrà le ripercussioni su questi personaggi ormai adulti. La prima parte approderà nelle sale cinematografiche statunitensi l’8 Settembre 2017.

Il remake IT è prodotto da by Dan Lin, Roy Lee, Seth Grahame-Smith e David Katzenberg.

FONTE: Comicbook