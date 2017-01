J.K. Rowling smentisce la nuova trilogia su Harry Potter

Ieri sono circolati in rete alcuni rumors riguardo ad una nuova trilogia di Harry Potter, che sarebbe stata ambientata nel periodo in cui ha luogo il famoso spettacolo teatrale Harry Potter and the Cursed Child. Prontamente è arrivata la risposta di J.K. Rowling.

Il giornalista americano Jim Hill, sull’Unofficial Universal Orlando Podcast, ha dichiarato: “

Mi è giunta voce che la Warner Bros. ha, recentemente, incontrato Emma Watson, Rupert Grint e ovviamente Daniel Radcliffe per parlare di The Cursed Child. A quanto pare vogliono realizzare una trilogia di film, per vedere da adulti i personaggi che conosciamo, che amiamo e abbiamo visto crescere. Ovviamente stanno assumendo anche un sacco di attori più giovani per interpretare i loro figli. Speriamo che, facendo certamente affidamento su J.K. Rowling, ci sia anche The Cursed Adolescent“.

La Rowling, chiamata in causa, non ha potuto far finta di niente, e ha subito smentito la notizia. Come potete vedere dal Tweet di seguito, ha scritto: “Questo. Non. è. Vero“. Da questa dichiarazione, quindi, possiamo dedurre che l’autrice non abbia alcuna intenzione di produrre una nuova trilogia sul maghetto che l’ha resa la donna più ricca d’Inghilterra.

Mai dire mai, comunque. Sappiamo quanto Zia Ro sia una persona versatile. Solo qualche anno fa, infatti, dichiarava di non avere in programma dei film su Animali Fantastici e Dove Trovarli, e che si sarebbe concentrata solo su The Cursed Child. Beh, sappiamo benissimo com’è andata a finire.

Per cui, al momento no, non è in programma un’altra trilogia, ma chi può dirlo in futuro?! L’autrice, adesso, è impegnata con i cinque film di Animali Fantastici, ma sicuramente escogiterà qualche nuova trovata quando anche quest’altra saga giungerà al termine.

I fan di Harry Potter possono comunque ritenersi più che soddisfatti. Non saranno più Daniel, Emma e Rupert i protagonisti, ma la nuova saga presenta un cast ugualmente eccezionale, forse anche migliore, per certi aspetti, dell’originale. Sicuramente la Rowling non potrà far altro che continuare a sorprenderci.

