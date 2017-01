Anche secondo Jake Gyllenhaal Deadpool meritava una nomination agli Oscar

Deadpool è stato vittima di molte ingiustizie, i fan lo sanno bene, dopo la delusione della mancata nomination agli Oscar 2017. Jake Gyllenhaal, visto recentemente sul grande schermo in Animali Notturni, condivide questa delusione.

Nessuno si aspettava che Deadpool di Ryan Reynolds venisse così altamente snobbato dall’Academy, nemmeno Jake Gyllenhall, che ha dichiarato:

“Ryan Reynolds si meritava almeno una nomination agli Oscar per Deadpool. Parliamo sempre di performance strabilianti, di attori che si fanno a pezzi per i loro ruoli. Poi guardo Ryan Reynolds in Deadpool e mi dico: ‘È perfetto. Non può interpretarlo nessuno, eccetto lui‘. È veramente lui. In quanto artista, si è sforzato tantissimo per molti anni per scoprirlo, e ora è lì, sullo schermo“.