James Cameron e Tim Miller insieme per un nuovo film di Terminator

James Cameron, Tim Miller (Deadpool) e David Ellison si sono riuniti per lavorare ad un nuovo film di Terminator.

Secondo quanto riportato su Deadline, Ellison sta finanziando un lavoro esplorativo che include un team composto da ottimi registi specializzati nella fantascienza, per rendere il nuovo film ancora più creativo. Ellison detiene ancora molti diritti di Terminator, dopo la sua acquisizione dalla sorella Megan Ellison, che a sua volta li ha acquisiti a Cannes nel 2011 per $20 milioni.

Cameron aveva venduto i diritti del film originale per $1 milione alla produttrice Gale Anne Hurd, con l’accordo che Cameron avrebbe diretto The Terminator con Arnold Schwarzenegger. Il primo film ha incassato $78.4 milioni in tutto il mondo, ed è stato addirittura superato dal sequel Terminator 2 – Il giorno del giudizio, sempre diretto da James Cameron, raggiungendo al box office mondiale $519.8 milioni.

Il regista, in seguito, si è allontanato dal franchise dopo il successo del sequel. Nonostante ciò, sono stati prodotti altri tre film inerenti al franchise: il più recente è Terminator Genisys sempre con Arnold Schwarzenegger e Emilia Clarke, e ha incassato $440.6 in tutto il mondo (tra questi $89.8 di incasso nazionale) su un budget di $155 milioni.

Ancora non sappiamo in che forma sarà realizzato il nuovo film del franchise: se sarà un reboot o un sequel dei primi due film di Cameron. Il piano è avere Miller dietro la macchina da presa, in ogni caso, dato che Cameron sarà impegnato con i quattro sequel di Avatar.

FONTE: Comingsoon.net (via Deadline)