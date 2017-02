James Gunn: “ecco perché Guardiani della Galassia Vol. 2 sarà diverso”

Dato l’enorme successo di Guardiani della Galassia, è abbastanza comprensibile il perché la Marvel voglia che il regista James Gunn ricrei un’esperienza similmente fantastica in Guardiani della Galassia Vol. 2. Ma non sarà questo il caso.

James Gunn ha confermato che il sequel sarà una propria ed unica esperienza Marvel, nel senso che il film non farà parte della più ampia storyline dell’Universo Cinematografico Marvel, e tanto meno sarà un’eredità del primo film.

Durante una recente intervista con USA Today, Gunn ha parlato del fatto che il sequel non solo sarà diverso dal primo film, ma è necessario che lo sia:

“Il primo film è stato un successo perché abbiamo dato alle persone degli elementi inaspettati. Quest’altro film può essere solo ciò che è veramente, i Guardiani possono essere solo quello che sono davvero, se decidono di correre questo rischio. Significa dar loro un film completamente diverso“.

Indubbiamente, la scelta del regista di non ripercorrere la scia del primo successo, è positiva, altrimenti i fan, usciti dalla sala, si sarebbero lamentati per la banalità di aver assistito a qualcosa di già visto. Vedremo come Gunn svilupperà questo nuovo approccio nel sequel.

Guardiani della Galassia Vol. 2 approderà nelle sale cinematografiche italiane il 25 Aprile 2017.

FONTE: USA Today