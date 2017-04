James Gunn continuerà a lavorare con la Marvel dopo Guardiani della Galassia 3

James Gunn ha confermato nuovamente che, dopo che il suo contratto con la Marvel sarà scaduto, continuerà a lavorare ugualmente con lo studio.

Il regista ha parlato con The Hollywood Reporter sui suoi progetti futuri, dopo aver annunciato pochi giorni fa che tornerà dietro la macchina da presa per Guardiani della Galassia Vol. 3. A quanto pare Gunn, anche dopo il terzo capitolo del celebre franchise, non lascerà la Marvel:

“Tornare alla regia del terzo film del franchise non significa che la mia relazione con la Marvel sarà finita“.

I fan della casa di produzione, quindi, possono tirare un sospiro di sollievo. Intanto godiamoci Guardiani della Galassia Vol. 2, che approderà nelle sale cinematografiche italiane tra pochissimi giorni!

FONTE: The Hollywood Reporter