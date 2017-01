James McAvoy sarebbe disposto ad interpretare Professor X in un film solo?

Logan, l’ultimo film in cui vedremo Hugh Jackman nei panni di Wolverine, si sta lentamente avvicinando. La sua abilità consiste nel trasmettere, già dal materiale promozionale, un’intimità e realismo particolari. Patrick Stewart affiancherà Jackman interpretando Professor X, ma James McAvoy sarebbe interessato a vestire i panni del personaggio in uno spin-off interamente dedicato a lui?

Cinemablend ha, recentemente, avuto l’occasione di intervistare James McAvoy riguardo al suo ruolo nel film di M. Night Shyalaman, Split. Durante l’intervista, gli è stato chiesto se un film solo su Charles, differentemente dall’insieme di film in cui siamo abituati a vederlo, lo attrarrebbe come attore. La sua risposta potrebbe sorprendervi:

“Non so se Charles avrà mai un suo film solo, perché è molto legato ai rapporti, alle connessioni. Si concentra molto sulle altre persone, è così empatico desideroso di aiutare le persone, per cui non so se davvero avrà mai un film tutto suo. Ma sì, sarei disponibile ad interpretare Charles se mi offrissero una buona parte e qualcosa di divertente da fare“.