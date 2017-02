Jay and Silent Bob Reboot: La Miramax interessata a produrre il progetto

La nota casa produttrice Miramax sembra parecchio interessata a produrre il progetto: Jay and Silent Bob Reboot.

Vi ricorderete sicuramente dei ”nerdissimi” e strampalati Jay e Silent Bob, i personaggi che Kevin Smith lanciò in Clerks e poi apparsi in svariati altri titoli, come Generazione X e Dogma. Interpretati rispettivamente da Jay Mewes e dallo stesso Smith, il duo più folle e irriverente di Hollywood pare sia pronto a tornare in Jay and Silent Bob Reboot.

Smith ha recentemente chiarito ai suoi fan su Instagram che sfortunatamente i diritti di opere come Clerks, Dogma o Generazione X non gli appartengono, ma i personaggi di Jay e Silent Bob invece sì e sono gli unici su cui possa lavorare senza licenza.

La trama di Jay and Silent Bob Reboot appare molto semplice: i due amici partono alla volta di Hollywood allo scopo di sabotare il reboot di Bluntman & Chronic, una pellicola che odiano con tutto il cuore. In realtà sarebbe un’aspra critica all’industria cinematografica odierna, colpevole di sfornare solo remake e reboot.

La pellicola è già molto attesa dai numerosi fan e non solo, lo straordinario duo dotato di una tagliente e colta comicità saprà sicuramente farci ridere.

Fonte: CinemaBlend