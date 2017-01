Jeremy Renner vuole un film incentrato su Occhio di Falco

Il Marvel Cinematic Universe si sta espandendo a vista d’occhio. Era iniziato con pochi, isolati film – sostanzialmente incentrati sui Vendicatori – e sta diventando, nella sua fase recente, un complesso enorme dove nuovi personaggi come lo Spiderman di Homecoming, Pantera Nera e Capitan Marvel rischiano di oscurare la fama di membri del cast originale che ancora non sono emersi individualmente. Questo il caso di Occhio di Falco, alias Jeremy Renner e la Vedova Nera di Scarlet Johansson, presenti nell’MCU fin dall’inizio: entrambi i personaggi mancano di un film stand alone, ma Renner ha fatto importanti dichiarazioni in proposito.

Ecco cos’ha dichiarato Jeremy Renner:

Da tempo credo che avrebbe perfettamente senso fare un film su Occhio di Falco e Vedova Nera. Si assomigliano molto, non possiedono superpoteri ma un’abilità e destrezza incredibili, inoltre hanno tutta una storia passata in comune. Lo farei con grande piacere.

In effetti il personaggio di Occhio di Falco, introdotto in The Avengers (Joss Whedon, 2012), è presentato fin dall’inizio come un grande amico di Vedova Nera, ed è l’unico a sapere qualcosa del passato misterioso e oscuro della donna. Al di là di dove hanno portato le trame dei sequel, un film incentrato su Occhio di Falco e Vedova Nera potrebbe dunque esplorare anche episodi pregressi, in modo da caratterizzare ed approfondire entrambi i personaggi.