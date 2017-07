Joan Lee: morta la moglie di Stan Lee a 93 anni

Joan Lee, la moglie della leggenda Marvel Stan Lee, è deceduta ieri a Los Angeles all’età di 93 anni. Un portavoce di Stan Lee e della sua famiglia ha riportato quanto segue:

“Confermo la triste notizia che Joan Lee è morta serenamente questa mattina, circondata dall’affetto dei suoi cari. La famiglia chiede del tempo per assimilare il dolore e il rispetto della privacy per questo triste momento“.

Secondo alcune fonti, Joan Lee, all’inizio di questa settimana, sarebbe stata colpita da un ictus, e in seguito immediatamente ricoverata in ospedale. Joan e Stan Lee si erano sposati il 5 Dicembre del 1947, e sono rimasti accanto fedelmente per tutti questi anni. Hanno avuto due figli: J.C. (Joan Celia), nata nel 1950, e Jan, morta prematuramente tre giorni dopo la sua nascita, nel 1953.

La Marvel ha prontamente espresso il suo cordoglio per la perdita della moglie di Stan Lee:

“Siamo così dispiaciuti di apprendere la notizia della scomparsa di Joan Lee. Oggi abbiamo perso un membro della famiglia Marvel, i nostri pensieri e le nostre preghiere vanno a Stan e sua figlia Joan in questo difficile momento“.

FONTE: THR