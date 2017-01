John Hurt ed Emmanuelle Riva, addio a due grandi attori

Sabato triste per il cinema europeo: John Hurt ed Emmanuelle Riva ci hanno lasciati. L’attore inglese, nominato all’Oscar per il suo ruolo in The Elephant Man ma anche conosciuto dal grande pubblico per Alien, Indiana Jones, V per Vendetta e Harry Potter, è morto ieri a 77 anni al termine di una lunga battaglia contro il cancro.

Si è spenta invece a 89 anni Emmanuelle Riva, indimenticabile interprete della nouvelle vague, di cui si ricorda il personaggio nel capolavoro di Alain Resnais Hiroshima Mon Amour, ma anche uno degli ultimi ruoli straordinari, in Amour di Michael Haneke.