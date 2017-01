John Wick: Chapter 2 – Keanu Reeves promette di uccidere tutti nel nuovo spot tv

In John Wick: Chapter 2 Keanu Reeves torna a vestire i panni del protagonista John Wick, che ancora una volta è costretto ad uscire allo scoperto quando un ex socio complotta di prendere il controllo di un’associazione di assassini internazionali.

Fondamentalmente, si tratta di un’altra scusa per Wick per uccidere tante altre persone in un modo davvero elegante, come solo lui sa e può fare.

La Lionsgate ha diffuso un nuovo spot tv del film, e ciò che incoraggia è che, anche se si tratta chiaramente di una pellicola R-rated, non occorre evidenziare l’elemento splatter per dimostrare che il regista Chad Stahelski ha voluto rendere il gioco più intrigante.

Oltre a Keanu Reeves, nel cast di John Wick: Chapter 2 troviamo anche John Leguizamo, Lance Reddick, Bridget Moynahan, Ian McShane, Laurence Fishburne, Ruby Rose, Common, Peter Stormare, e Riccardo Scamarcio.

