John Wick: Chapter 2 – Laurence Fishburne nella nuova clip

Warner Bros. UK ha diffuso una nuova clip di John Wick: Chapter 2 (QUI il trailer ufficiale), in cui vediamo la tanto attesa e desiderata reunion di Matrix, tra Laurence Fishburne e Keanu Reeves.

Nella nuova clip del celebre sequel del film d’azione John Wick, il personaggio interpretato da Laurence Fishburne, procura una pistola a John Wick, ricordandogli, prima della fine del filmato, che per questo motivo è in debito con lui.

Nei giorni precedenti, sono state diffuse altre ulteriori clip molto interessanti. Nella prima vediamo John Wick a Roma, alla ricerca di un abito su misura, in perfetto stile italiano, rimanendo immobile per farsi prendere le misure. Mentre il secondo filmato è una featurette del dietro le quinte del sequel, in cui Keanu Reeves parla degli allenamenti a cui si è dovuto sottoporre per il film. Potete vederli qui di seguito:

Oltre a Keanu Reeves, nel cast di John Wick: Chapter 2 troviamo anche Keanu Reeves, John Leguizamo, Lance Reddick, Bridget Moynahan, Ian McShane, Laurence Fishburne, Ruby Rose, Common, Peter Stormare, e Riccardo Scamarcio.

La pellicola, diretta da Chad Stahelski, arriverà nelle sale americane il 10 febbraio 2017.

FONTE: Comingsoon.net