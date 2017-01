John Wick: Chapter 2, una valanga di nuove foto del film

Dopo il nuovo poster e le varie clip ufficiali, sono state rilasciate una valanga di foto dell’action John Wick: Chapter 2. Le immagini ci mostrano non solo il personaggio di Keanu Reeves in azione, ma ci permettono di dare uno sguardo anche a quelli interpretati da Common, Ruby Rose, Laurence Fishburne, Ian McShane, Bridget Moynihan, Lance Reddick e i nostrani Riccardo Scamarcio, Franco Nero e Claudia Gerini.

La pellicola, diretta da Chad Stahelski, arriverà nelle sale americane il 10 febbraio 2017.

Ecco la sinossi ufficiale: “Keanu Reeves torna nel sequel del successo che nel 2014 lo ha visto nei panni del leggendario killer John Wick che dopo essersi ritirato è costretto a tornare in campo quando un ex partner trama per prendere il controllo di una oscura organizzazione internazionale di killer professionisti. Vincolato da un giuramento di sangue John si reca a Roma dove si troverà contro alcuni dei killer più letali al mondo.”

Fonte: Collider