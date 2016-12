John Williams: ”Non ho mai visto un film di Star Wars”

Pare incredibile a dirsi, ma sappiate che John Williams non ha mai visto un singolo film di Star Wars in vita sua, e questo, nonostante le colonne sonore che ha composto per la saga siano entrate di diritto nella cultura popolare.

Ha spiegato il noto autore: «Lascio andare. Non ho guardato i film di Star Wars ed è assolutamente vero. Quando lavoro a un film ci vivo assieme, registriamo, montiamo, e così via. Poi esci fuori dallo studio e dici, “Ah, è finita”. Ora, non ho l’impulso di andare al cinema per vedere il film. Non sono particolarmente fiero di questa cosa, devo dire, ma è anche parte del fatto che ho finito con Star Wars adesso e sto già lavorando al nuovo film di Steven Spielberg, e non ho voglia di ascoltare musica o vedere film».

Cosa ancora più sbalorditiva, il nostro pensa addirittura che diversi suoi brani non siano poi così riusciti! «Non saprei. Molti di loro non sono molto memorabili ma è come coi figli, li ami e sono belli, ma speravi che alcuni dei loro tratti fossero migliori. Il senso è: qualsiasi cosa facciamo, possiamo sempre farla meglio».

Fonte: Mirror