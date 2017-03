Johnny Depp in un biopic su John McAfee?

Archiviati i gossip dell’ultimo anno, Johnny Depp potrebbe finalmente tornare a recitare. Stando infatti ai rumors delle scorse ore, l’attore sarebbe stato chiamato per interpretare John McAfee. Questo nome sarà noto a molti in quanto è legato ad uno dei più rinomati software antivirus del mercato. Il magnate del settore tecnologico nella sua carriera ha accumulato una fortuna da 100 milioni di dollari, scesa poi a 4 a causa della crisi del 2007. Ma McAfee non è famoso solo per il suo capitale. Infatti nel 2012 è stato accusato dalla polizia statunitense per possesso illegale d’arma da fuoco e produzione di droga, cosa che lo ha portato a fuggire in Belize e chiedere asilo polito in Guatemala. Tornato negli USA è stato poi arrestato, per poi presentarsi come candidato alle scorse elezioni a capo del partito Liberale.

Insomma una vita stravagante che potrebbe ben essere portata in scena dal camaleontico Depp. A curare la sceneggiatura, inoltre, ci penseranno due vecchie conoscenze dell’attore: Scott Alexander e Larry Karaszewski, gli autori di Ed Wood. Ancora non è stato annunciato il regista del film ma la scelta dovrebbe ricadere su Glenn Ficarra e John Requa.