Jumanji: Welcome To The Jungle – il trailer è stato classificato

Sembra proprio che presto potremo dare un’occhiata all’atteso Jumanji: Welcome To The Jungle, il sequel dell’amata avventura fantasy del 1995 con protagonista Robin Williams.

Anche se il teaser trailer ufficiale della pellicola è stato mostrato alla stampa a marzo al CinemaCon, la Sony non ha mai diffuso il video online. Ma ora, secondo quanto riportato da Trailer-Track , Consumer Production BC ha classificato quello che pare essere un vero e proprio trailer ufficiale, che dovrebbe avere una durata pari a 2 minuti e 30 secondi.

Ciò significa che il trailer dovrebbe approdare online nelle prossime settimane. Molti pensano che sarà mostrato in occasione del release di Spider-Man: Homecoming, anche se ancora non possiamo darlo per certo.

Diretto da Jake Kasdan, nel cast di Jumanji: Welcome To The Jungle troviamo Kevin Hart, Karen Gillan, Jack Black, Rhys Darby, Morgan Turner, Tom Matheson e Nick Jonas.

