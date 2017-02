Jurassic World 2: Bryce Dallas Howard ha iniziato a girare delle scene

A Gennaio Bryce Dallas Howard ha svelato che avrebbe iniziato a girare presto delle scene di Jurassic World 2. Ad oggi sembra che le riprese del sequel siano già iniziate ufficialmente.

In un tweet, l’attrice ha annunciato che le riprese di Jurassic World 2 sono iniziate! Sappiamo ancora poco sul sequel, ma comunque è stata diffusa una breve sinossi attraverso MyEntertainmentWorld:

“L’avventura al Jurassic World resort and theme park continua, mentre il governo continua ad addestrare i dinosauri per portare armi e usarle per dei combattimenti“.