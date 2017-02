Jurassic World 2: James Cromwell entra nel cast

James Cromwell entra ufficialmente nel cast di Jurassic World 2.

L’eclettico attore candidato all’Oscar per Babe – Maialino Coraggioso come miglior attore non protagonista è uno dei volti più amati del nostro cinema contemporaneo.

Recentemente lo abbiamo apprezzato su Sky nella serie TV di Paolo Sorrentino: The Young Pope e presto lo ritroveremo al fianco di Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, i due protagonisti del primo film, confermati nel sequel.

Jurassic World 2 sarà diretto dal regista Juan Antonio Bayona e le riprese dovrebbero partire già all’inizio del prossimo mese.

