Jurassic World 2: svelati il titolo ufficiale e il poster del sequel

Finalmente è stato svelato il titolo ufficiale di Jurassic World 2, oltre alla diffusione anche del relativo poster. Il sequel di Jurassic World avrà il sottotitolo: Fallen Kingdom.

Il poster di Jurassic World: Fallen Kingdom arriva esattamente un anno dopo l’uscita nelle sale di Jurassic World. Le riprese della pellicola sono attualmente in corso alle Hawaii. La diffusione del poster non significa necessariamente che il teaser arriverà la prossima settimana. La Universal ha deciso di utilizzare lo stesso logo impiegato nel franchise da 24 anni. Oltre al titolo, notiamo anche una tagline: “Life finds a way“; si tratta di un riferimento al ritorno del Dr. Ian Malcolm, interpretato da Jeff Goldblum, che abbiamo visto l’ultima volta in Il mondo perduto – Jurassic Park del 1997.

In one year, life finds a way. pic.twitter.com/32Cu62xn1Y — Jurassic World (@JurassicWorld) June 22, 2017

Nel cast della pellicola troviamo Chris Pratt, Bryce Dallas Howard e B.D. Wong, ovvero gli unici attori che torneranno nel franchise dopo essere apparsi in Jurassic World. Inoltre, ci saranno anche Toby Jones, Rafe Spall, Ted Levine, Daniella Pineda, Geraldine Chaplin e James Cromwell.