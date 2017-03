Just Cause: Jason Momoa sarà il protagonista Rico Rodriguez

Jason Momoa ha scelto il suo prossimo progetto lontano dai cinecomic della DC. Si tratta dell’adattamento cinematografico del videogioco Just Cause, in cui interpreterà la parte del protagonista Rico Rodriguez.

A scrivere la sceneggiatura sarà John Collee, autore dello script del noto Master and Commander.

Il film sarà diretto da Brad Peyton, regista che ha ottenuto il successo con il disaster-movie San Andreas. Uscito nel 2006, Just Cause è diventato famoso per gli enormi set che vengono puntualmente rasi al suolo durante le scene d’azione, Peyton dunque potrà sbizzarrirsi dato che è molto amante delle scene ad alto tasso adrenalinico.

La trama dovrebbe riprendere i fatti del terzo capitolo del noto videogioco, Just Cause 3: ambientato a Medici, una fittizia repubblica situata al largo del Mediterraneo, vessata dalla sete di potere del dittatore Generale Di Ravello. Rodriguez si recherà nel luogo proprio per combattere e spodestare il malefico tiranno, con il suo famoso arsenale, che i fan hanno imparata ad amare.

