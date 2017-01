Justice League: Central City di The Flash comparirà nel cinecomic

Segnatevi questa data: 23 Novembre 2017. Se ancora non lo sapete, si tratta della data d’uscita dell’atteso Justice League, in cui i fan appassionati dei supereroi DC potranno vedere tutti i loro personaggi preferiti riuniti insieme per combattere determinate minacce.

Mancano ancora molti mesi al release della pellicola, ma l’hype viene costantemente alimentato con il rilascio di un consistente materiale promozionale, che delizia i fan quasi con cadenza settimanale. Stavolta è il turno di una foto postata su British Society of Cinematography, che mostra il direttore della fotografia, Fabian Wagner, mentre sta lavorando sul set del cinecomic.

Non è comunque Wagner ad attirare la nostra attenzione, bensì il cartello che compare dietro di lui, e in cui possiamo leggere “CITY LIMIT: CENTRAL CITY”. Per chi non lo sapesse, Central City è la città natale di The Flash/Barry Allen, per cui possiamo essere abbastanza sicuri di vedere la città nella pellicola. Inoltre, dietro il cartello che segna il confine di Central City notiamo un altro piccolo cartello in cui c’è scritto “Reduce Speed Ahead” (Riducete la velocità). Un piccolo riferimento implicito ed ironico al noto velocista.

Non è la prima volta che i fan hanno sentito parlare di Central City nell’Universo Esteso DC, dato che un easter egg sulla città è stato trovato sul sito di Suicide Squad. In uno dei documenti presenti nel sito, si annunciava che un personaggio si era trasferito a Keystone City (nome alternativo per Central City), per cui i fan si sono immediatamente chiesti se in Justice League, avrebbero mantenuto il nome originale della città oppure quello mostrato sul sito di Suicide Squad.

Ma vedendo questa foto, i fan hanno la risposta che stavano cercando.

FONTE: Comicbook (via British Society of Cinematography)