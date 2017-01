Justice League: nella nuova foto ufficiale manca Superman

La scorsa estate, la presentazione di Justice League (Zack Snyder, 2017) al San Diego Comic – Con aveva deliziato i fan con il primo teaser del film. Da quel momento del film, che uscirà tra circa un anno, abbiamo saputo ben poco, fino ad oggi; del tutto nuova è infatti la foto apparsa su un articolo di Usa Today, che raffigura il gruppo di supereroi al completo, o quasi:

Nella foto vediamo Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Cyborg (Ray Fisher), Flash (Ezra Miller) e Acquaman (Jason Momoa). Salta all’occhio l’assenza di Superman (Henry Cavill), assenza che (spoiler alert!) non è una sorpresa per nessuno dal momento che Batman vs. Superman: Dawn of Justice (Zack Snyder, 2016) si concludeva con la (sorprendente?) morte di Superman ucciso da Doomsday. La parte finale del film descriveva proprio i funerali di Superman e i primi approcci di Batman per riunire altri supereroi nella lotta per il bene comune; l’ultima inquadratura era invece dedicata ai granelli di polvere sulla bara dell’Uomo d’Acciaio, che iniziano a levitare in previsione di un’auspicabile quanto prevedibile resurrezione.

In tutto questo, però, la sorte del Superman futuro resta un mistero; che ritorni è pressoché certo, ma non è chiaro come il suo ritorno si inserirà nel tessuto narrativo del film. Tornerà come villain, con il resto della squadra pronta a fermarlo? O sarà ancora il Superman dalla parte del popolo americano (e umano)? Chi vivrà vedrà.

Justice League uscirà il 17 novembre 2017.