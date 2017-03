Justice League: il nuovo trailer atteso per sabato, ecco un’anteprima

Il nuovo trailer ufficiale di Justice League debutterà su Today il prossimo sabato, ecco intanto un’anteprima diffusa da un utente di Twitter.

Nel cast del crossover dell’Extended DC Universe, ci saranno Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Willem Dafoe, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K. Simmons e Amy Adams.

Diretto da Zack Snyder, su una sceneggiatura di Chris Terrio, il film uscirà nelle sale statunitensi il 10 novembre 2017.

Guys! The #JusticeLeague trailer comes on Saturday!!! pic.twitter.com/S8FAuC4SG1

— Anthony (@_Flashparodox_) March 23, 2017