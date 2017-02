Justice League: svelata la nuova sinossi del cinecomic

È stata diffuso una nuova sinossi di Justice League, atteso cinecomic DC diretto da Zack Snyder, che vede il ritorno di una super squadra di supereroi DC.

Di seguito ecco la nuova sinossi:

In seguito alla morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill), in Batman V Superman, a causa di Doomsday, il Cavaliere Oscuro Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) decide di ripensare e rivalutare ai suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per creare un team di combattenti in grado di proteggere la Terra da ogni tipo di minaccia. Insieme all’amazzone Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman rintraccia Victor Stone/Cyborg (Fisher), ex giocatore di football al college con poteri cibernetici, il velocista Barry Allen/The Flash (Miller) e il Re di Atlantide Arthur Curry/Aquaman (Momoa). Gli eroi affronteranno Steppenwolf (Hinds), il primo ufficiale e secondo in comando dell’alieno Darkseid, incaricato da quest’ultimo di trovare tre artefatti nascosti sulla Terra.