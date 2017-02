Justice League: Zack Snyder svela una grande scena di combattimento con Batman

Zack Snyder, il regista di Justice League, su un post pubblicato sul suo account Vero, ha mostrato un’inquadratura di una scena di combattimento in cui Batman lotta contro i Parademoni.

In realtà non siamo sicuri che si tratti davvero dei Parademoni, ma è la supposizione più logica: dalle spalline e dai piedi sembrano proprio loro. Anche se non sono identici, i Parademoni sono apparsi nella sequenza del sogno “Knightmare” di Batman, in Batman V Superman: Dawn of Justice.

È vero, non si vedono le ali, ma magari quando non sono in uso non si vedono, come le ali usate per gli angeli in Constantine, o in tanti altri film. Questi Parademoni sembrano, comunque, più corazzati rispetto a quelli di Batman v Superman.

Sinossi:

In seguito alla morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill), in Batman V Superman, a causa di Doomsday, il Cavaliere Oscuro Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) decide di ripensare e rivalutare ai suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per creare un team di combattenti in grado di proteggere la Terra da ogni tipo di minaccia. Insieme all’amazzone Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman rintraccia Victor Stone/Cyborg (Fisher), ex giocatore di football al college con poteri cibernetici, il velocista Barry Allen/The Flash (Miller) e il Re di Atlantide Arthur Curry/Aquaman (Momoa). Gli eroi affronteranno Steppenwolf (Hinds), il primo ufficiale e secondo in comando dell’alieno Darkseid, incaricato da quest’ultimo di trovare tre artefatti nascosti sulla Terra.

Justice League approderà nelle sale cinematografiche italiane il 23 Novembre 2017.

FONTE: Comicbook