Karen Gillan parla del lato umano di Nebula

L’attrice Karen Gillan, all’inizio della settimana, ha svelato che Nebula, personaggio che abbiamo visto per la prima volta in Guardiani della Galassia, apparirà in Avengers: Infinity War.

Durante una recente intervista con The Hollywood Reporter, l’attrice ha parlato del ruolo di Nebula in Guardiani della Galassia Vol. 2 e dello spazio che il personaggio avrà nel terzo film dedicato agli Avengers:

“Sono così felice che le persone la rivedranno ancora! Inoltre penso che verranno mostrati degli elementi migliori rispetto al primo film, o forse saranno solo più amplificati. In generale sarà tutto migliore, dal divertimento alla musica. Il primo film dei Guardiani è servito per introdurre e presentare i vari personaggi, per cui si trattava di un capitolo più descrittivo. Ora invece il pubblico dovrà fare i conti con i loro dilemmi e anche il loro vissuto. Al centro del sequel ci sarà la famiglia. Sarà il tema principale. E anche il mio personaggio, Nebula, sarà coinvolto in questo aspetto. Vedremo anche un suo lato inedito, quello umano. Attraverso questo lato capirete molto di lei“.

Dopo aver saputo che Nebula sarebbe apparsa anche in Avengers: Infinity War, i fan hanno iniziato a chiedersi quanto spazio sarà dedicato al personaggio nella suddetta pellicola. La Gillan ha commentato le voci, affermando di essere già entusiasta di riprendere il ruolo di Nebula:

“Sarà un’apparizione provocante e sfacciata. Non so se posso svelare altro, ma sono comunque molto felice della sua presenza anche in quest’altra pellicola“.

