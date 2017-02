Katrina: American Crime Story, Annette Bening si unisce al cast

Annette Bening si è unita al cast di Katrina: American Crime Story, serie antologica creata da Ryan Murphy, Nina Jacobson e Brad Simpson che ha ottenuto il plauso di critica e pubblico grazie al successo della sua prima stagione, incentrata sul caso O.J. Simpson. La Bening interpreterà Kathleen Blanco, governatore della Louisiana all’epoca dell’uragano Katrina.

La seconda stagione non sarà pronta prima del 2018, per far fronte agli impegni di cast e produzione, con l’intenzione di distribuire anche la terza stagione (incentrata sull’omicidio di Gianni Versace) a soli sei mesi di distanza.