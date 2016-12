Kevin Costner al lavoro su un nuovo western

L’attore statunitense Kevin Costner ha avuto una carriera a dir poco brillante. Moltissimi sono i ruoli per cui viene ricordato, ma potremmo azzardare che la soddisfazione, la gratificazione maggiore giunse nel 1990 con il film Balla coi lupi, un western sui generis in cui l’interprete lavorò anche nei panni di regista. La pellicola intascò ben sette premi Oscar, fra cui miglior film e miglior regia. Dunque, saremmo lieti di vedere nuovamente Costner alle prese con “il genere” USA per eccellenza…

Intervistato dalla testata Variety circa il suo ruolo ne Il diritto di contare (Hidden Figures), storia di tre donne afro-americane impiegate alla NASA e fondamentali nel lancio spaziale di John Glenn, Costner ha confermato di essere a lavoro su un nuovo western: “Ne ho uno in mente. Ci sto lavorando. Dura all’incirca 10 ore, che ne dite? Forse ne farò tre film. Ce n’è anche un quarto, quindi veramente una saga. Potrei lanciarlo in tv, o farne uno ogni sei mesi, un western collegato allo stile di Jean de Florette e Manon of the Spring. Penso che questi ultimi due siano molto divertenti da guardare“.

Per quanto non si possa dire ancora nulla riguardo a questo ambizioso progetto, i riferimenti citati dall’attore alludono ad una portata filmica a dir poco epica. Jean de Florette e il seguito Manon of the sping sono due film francesi del 1968, con una storyline abbastanza corposa. Furono girati insieme nell’arco di sette mesi, e, sebbene esulassero dallo standard del tempo, entrambi ottennero un successo straordinario.