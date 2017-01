King Arthur: Legend Of The Sword – Charlie Hunnam nelle nuove immagini

King Arthur: Legend of The Sword, diretto da Guy Ritchie, è uno dei film più attesi del 2017. La pellicola, che vede tra i protagonisti Charlie Hunnam (Pacific Rim) e Jude Law (Sherlock Holmes), sembra fenomenale, e se avrà successo non ci sarà solo un sequel, ma alcuni potenziali spin-off. Possiamo dunque parlare di un Universo Cinematografico di King Arthur? Se il pubblico dovesse reagire positivamente al film, quest’universo ci sarà sicuramente.

In una nuova intervista con Entertainment Weekly, Ritchie ha dichiarato:

“Adoro fare il regista. Adoro creare un film. Tornare nel mondo di Sherlock Holmes, dirigendo i nuovi adattamenti, è stato fantastico e tornare nel mondo di King Arthur sarà divertente. Mi piace quel mondo. Mi piace Charlie. Sono contento e vado d’accordo con tutti nel team. Si tratta di un mondo in cui mi piacerebbe lavorare per un po’. Ci sono un sacco di storie da raccontare nella mitologia di Artù e tutti i personaggi che lo circondano: Merlino, la spada nella roccia, Ginevra, Lancillotto. Molte storie devono essere svelate“.

Di seguito le nuove immagini diffuse da Entertainment Weekly:

