King Arthur: Legend of the Sword, online un nuovo teaser trailer

Non uscirà nei nostri cinema prima di Maggio, ma la Warner ha deciso di attenuare l’attesa con un nuovo teaser trailer di King Arthur: Legend of the Sword. Il film, diretto da Guy Ritchie, sarà una rivisitazione pop e moderna del celebre mito di Re Artù che in questa ennesima trasposizione sarà interpretato dalla star di Sons of Anarchy Charlie Hunnam. Nel cast anche Àstrid Bergès-Frisbey (Ginevra), Eric Bana (Uther Pendragon), Djimon Hounsou (Bedivere), mentre Jude Law sarà il villain Vortigen. Di seguito vi lasciamo le nuove immagini insieme alla sinossi ufficiale del film.

SINOSSI: Quando il padre del piccolo Artù viene ucciso, Vortigern, lo zio di Artù, si impossessa della corona. Privato del suo diritto di nascita e senza idea di chi sia veramente, Artù deve vedersela con la dura vita nei vicoli della città. Ma una volta estratta la spada dalla pietra, la sua vita viene capovolta, obbligandolo a conoscere la sua vera eredità… Che gli piaccia o meno.