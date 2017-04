King Kong Skull Island: Kong sarà il protagonista di una serie tv

Il film di Jordan Vogt-Roberts, il recente Kong: Skull Island, sarà presto una serie tv live-action dal titolo: King Kong Skull Island!

Gli studi di produzione MarVista Entertainment e IM Global Television hanno unito le forze per lo sviluppo di King Kong Skull Island, progetto descritto come un adattamento contemporaneo con protagonista un personaggio femminile, circondato da un gruppo multiculturale con il quale esplorerà le meraviglie e gli orrori di Isola del Teschio, nonché la loro origine.

Jonathan Penner e Stacy Title scriveranno la sceneggiatura del progetto.

L’amministratore delegato di MarVista Fernando Szew ha dichiarato: ”Jonathan e Stacy hanno preso un mondo che nel corso degli anni ha stregato il pubblico in tutte le sue molteplici forme e gli hanno dato un’interpretazione contemporanea“.

Il presidente di IM Global Television ha aggiunto: ”Esiste chiaramente un interesse profondo e costante per questa storia senza tempo. Amiamo l’approccio di Stacy e Jonathan con questo adattamento e non vediamo l’ora di collaborare con MarVista mentre diamo vita a questo avvincente racconto di sopravvivenza e avventura per una nuova generazione di fan di King Kong”.

