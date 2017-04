Kingsman: The Golden Circle: ecco le prime foto e le nuove star!

Finalmente online le prime foto di Kingsman: The Golden Circle. In un’intervista a Entertainment Weekly il regista Mattew Vaughn ha raccontato di essere contro la parola sequel, tanto che ha messo al bando il numero 2 vicino al titolo del film. “Anche solo dicendo che farai un sequel stai già violando una promessa di originalità“.

Il regista ha dunque spiegato che questo secondo Kingsman fa parte di una trilogia già pianificata dove l’originalità sarà l aprim aparola, e che Golden Circle sarà pieno di novità fra cui un cane meccanico e un lazo elettrico da cowboy che taglia a fettine i cattivi.

Ma le novità sono da ricercare soprattutto nel cast che comprende Channing Tatum, Jeff Bridges e Pedro Pascal ( Games of Thrones e The Great Wall) che farà parte del gruppo Kingsman americano. Julianne Moore avrà la parte di un’imprenditrice di nome Poppy e ci sarà anche un piccolo cameo per Elton John.

New entry femminile Halle Berry nei panni di Ginger, il corrispettivo americano di Mark Frost che interpretava l’agente Merlin nel primo Kingsman. Fra i due potrebbe anche nascere una storia d’amore. Frost ha detto:”Se ne vedranno delle belle, cosa può succedere quando due secchioni così s’incontrano?“

Per quanto riguarda le voci che da tempo giravano sul ritorno di Colin Firth, sembra proprio che per quel che riguarda i fumetti risorgere non è impossibile. Ma a tal proposito l’attore inglese ha ironicamente dichiarato di aver letto qualcosa ma di non poter dire niente a proposito.

Qui sotto le nuove foto: