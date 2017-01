Kirsten Dunst protagonista della serie TV diretta da Yorgos Lanthimos

Sarà Kirsten Dunst la protagonista della nuova serie TV diretta dal regista di The Lobster Yorgos Lanthimos. L’attrice si avvarrà anche del ruolo di produttrice esecutiva di questo progetto dal titolo On Becoming a God in Central Florida insieme anche alle case di produzione di George Clooney e Grant Heslov.

Stando alle prime informazioni, la serie scritta da Robert Funke e Matt Lutsky è stata definita come una commedia oscura sul culto della libera impresa e sulla ricerca incessante di una donna del sogno americano nei primi anni ’90. Quest’ultima sarà interpretata proprio dalla Dunst che vestirà i panni di una cittadina rimasta da poco vedova che percepisce un salario minimo da dipendente di un parco acquatico. Si attende ancora di sapere chi saranno gli altri membri del cast e quando sarà disponibile vedere messa in onda la prima puntata.